Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais Vignolis Nyons
Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais Vignolis Nyons mardi 16 juin 2026.
Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais
Vignolis Place Olivier de Serres Nyons Drôme
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-09-15 20:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Un instant nature et convivialité! Une randonnée en soirée, partez en balade à la découverte des oliveraies du nyonsais accompagnés d’une productrice passionnée et du soleil couchant. Un apéritif à base des produits de la Coopérative clôturera la balade.
.
Vignolis Place Olivier de Serres Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A moment of nature and conviviality! An evening hike, go for a walk to discover the olive groves of the Nyons region accompanied by a passionate producer and the setting sun. An aperitif based on the products of the Cooperative will close the walk.
L’événement Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais Nyons a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale