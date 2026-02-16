Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais Vignolis Nyons

Rando apéro dans les oliveraies du Nyonsais

Début : Mardi 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-09-15 20:30:00

2026-06-16

Un instant nature et convivialité! Une randonnée en soirée, partez en balade à la découverte des oliveraies du nyonsais accompagnés d’une productrice passionnée et du soleil couchant. Un apéritif à base des produits de la Coopérative clôturera la balade.

Vignolis Place Olivier de Serres Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

A moment of nature and conviviality! An evening hike, go for a walk to discover the olive groves of the Nyons region accompanied by a passionate producer and the setting sun. An aperitif based on the products of the Cooperative will close the walk.

