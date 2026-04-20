Apéro bulles | Échange, bande dessinée l’Archipel Fouesnant
Apéro bulles | Échange, bande dessinée l’Archipel Fouesnant mercredi 6 mai 2026.
Fouesnant
Apéro bulles | Échange, bande dessinée
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
La bande dessinée ne semble pas connaître la crise tant le nombre de parutions et l’intérêt des lecteurs sont croissants !
Ce rendez-vous récurrent de la Médiathèque est l’occasion pour les amoureux ou simples curieux du genre littéraire de partager leurs coups de cœur et d’échanger à propos de sa très riche actualité. .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
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English :
L’événement Apéro bulles | Échange, bande dessinée Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-20 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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