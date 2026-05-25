Apéro Chiné Round 2 rue Fouré Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

???? L’APÉRO CHINÉ ROUND 2 – 6 JUIN, 11:00-19:00???? On remet ça le samedi 6 juin, la Rue Fouré & la Rue Colmar passent en mode chillou pour l’Apéro Chiné ! ???? Fripes, brocantes & ressourceries???? Illustrations, créations & bougies ????? Food par Guindaille + stand glou-glou ???? Live de Miel, 17:00 – MIEL est une artiste de R&B alternatif à l’univers doux, immersif et élégant. Entre textures néo-soul, mélodies aériennes et productions sensibles, elle construit une musique intime aux accents modernes.Sorti début avril, son nouvel EP marque une évolution plus électro dans son identité sonore, portée notamment par la collaboration avec Philémon Dobigeon. Sur scène, MIEL propose un live à la fois enveloppant et organique, où émotions feutrées et atmosphères électroniques se rencontrent naturellement. ???? Battle de fripes, 18:00 dans le ring – viens voter pour ton look favori, ça va être pépite ???? DJ set Miel, 19:00 – DJ MIEL fait vibrer le dancefloor avec une fusion ensoleillée de disco, house, hip-hop et R&B le tout saupoudré généreusement de sonorités soulfulSa selecta groovy et audacieuse entraîne le public dans une fête irrésistible entre classiques et pépites actuelles. ????Rue Fouré & Rue Colmar de 11:00 à 19:00 Entrée libre & good mood !L’Apéro Chiné, c’est plus qu’un marché, c’est un p’tit bout d’été avant l’heure.

rue Fouré Nantes 44000



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