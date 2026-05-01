Estaing

Apéro Concert À la Maison

8 rue François d’Estaing Estaing Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Vendredi 15 mai dès 19h, on se donne rendez-vous pour le 2ème apéro-concert avec deux DJ du collectif @elektro_jane !

Deux sets, pour deux ambiances différentes !

DJ Stecky pour un mix house aux résonnances des percussions africaines, de beats house et de hip-hop old school.

DJ Poulou pour un mix électronique, cadencés et dansant !

Apéro, tapas & musique, la combinaison parfaite pour un doux vendredi soir ! .

8 rue François d’Estaing Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 07 39 53 01

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English :

Friday, May 15 at 7 p.m., join us for the 2nd apéro-concert with two DJs from the @elektro_jane collective!

L’événement Apéro Concert À la Maison Estaing a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)