Apéro-concert au Chalet avec Deadman Le Chalet Salies-de-Béarn
Apéro-concert au Chalet avec Deadman Le Chalet Salies-de-Béarn samedi 2 mai 2026.
Salies-de-Béarn
Apéro-concert au Chalet avec Deadman
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Venez vibrer à l’apéro-concert du Chalet !
Ambiance conviviale, cadre enchanteur et musique entraînante le groupe Deadman vous promet une soirée inoubliable au son d’un bon vieux rock’n roll avec contrebasse. Réservez vite votre table, les places vont s’envoler ! À très vite pour un moment de pur bonheur musical ! .
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91
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English : Apéro-concert au Chalet avec Deadman
L’événement Apéro-concert au Chalet avec Deadman Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Béarn des Gaves
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