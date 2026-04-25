Apéro-concert au Chalet avec Deadman Le Chalet Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Apéro-concert au Chalet avec Deadman

Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Venez vibrer à l’apéro-concert du Chalet !

Ambiance conviviale, cadre enchanteur et musique entraînante le groupe Deadman vous promet une soirée inoubliable au son d’un bon vieux rock’n roll avec contrebasse. Réservez vite votre table, les places vont s’envoler ! À très vite pour un moment de pur bonheur musical ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Apéro-concert au Chalet avec Deadman

L’événement Apéro-concert au Chalet avec Deadman Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Béarn des Gaves