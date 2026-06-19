Apéro-concert au Dormy House Route du Havre Étretat
Apéro-concert au Dormy House Route du Havre Étretat samedi 18 juillet 2026.
Étretat
Apéro-concert au Dormy House
Route du Havre Dormy House Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Chaque samedi jusqu’à fin août, la terrasse du Dormy House s’anime au rythme de nos apéros concerts musique live, vue majestueuse et moments à partager autour d’un verre .
Route du Havre Dormy House Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 07 88 info@dormy-house.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-concert au Dormy House
L’événement Apéro-concert au Dormy House Étretat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Étretat (Seine-Maritime)
- Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat 2 juillet 2026
- Concert Blue Jitters Rue du Général Leclerc Étretat 3 juillet 2026
- Projection BBE fait son cinéma Salle Marcel Cramoysan Étretat 3 juillet 2026
- Marine Nouvel Les Eaux Dormantes Les Jardins d’Etretat Étretat 3 juillet 2026
- Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont Étretat 4 juillet 2026