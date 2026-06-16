Concert Blue Jitters Rue du Général Leclerc Étretat
Concert Blue Jitters Rue du Général Leclerc Étretat vendredi 3 juillet 2026.
Étretat
Concert Blue Jitters
Rue du Général Leclerc Restaurant du Perrey Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Rendez-vous le 3 juillet au Restaurant du Perrey, qui accueille Blue Jitters pour un concert aux sonorités swing et jazz. Dans un cadre exceptionnel à Étretat, laissez-vous porter par une ambiance élégante et chaleureuse, entre coucher de soleil et notes entraînantes.
Un rendez-vous musical à savourer en terrasse, les yeux tournés vers les falaises et l’horizon. .
Rue du Général Leclerc Restaurant du Perrey Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 38 90 hotelrayonvert@gmail.com
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English : Concert Blue Jitters
L’événement Concert Blue Jitters Étretat a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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