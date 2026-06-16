Concert Blue Jitters Rue du Général Leclerc Étretat

Étretat

Concert Blue Jitters

Rue du Général Leclerc Restaurant du Perrey Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Rendez-vous le 3 juillet au Restaurant du Perrey, qui accueille Blue Jitters pour un concert aux sonorités swing et jazz. Dans un cadre exceptionnel à Étretat, laissez-vous porter par une ambiance élégante et chaleureuse, entre coucher de soleil et notes entraînantes.

Un rendez-vous musical à savourer en terrasse, les yeux tournés vers les falaises et l’horizon. .

Rue du Général Leclerc Restaurant du Perrey Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 38 90 hotelrayonvert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Blue Jitters

L’événement Concert Blue Jitters Étretat a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie