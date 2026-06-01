Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat
Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat samedi 27 juin 2026.
Étretat
Ciné Seine Etretat
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille
– The Mandalorian and Grogu (2026) un film de Jon Favreau à 18h30
– La Vénus électrique (2026) un film de Pierre Salvadori- à 21h .
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23
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English : Ciné Seine Etretat
L’événement Ciné Seine Etretat Étretat a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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