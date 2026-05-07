Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat

Étretat

Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair

Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Événement phare de la saison, les Jeudis Boujou font leur grand retour. Organisées tous les premiers jeudis du mois, ces soirées transforment le Donjon en véritable lieu de fête à ciel ouvert DJ sets, cocktails, food et coucher de soleil face à la mer.

Pour cette nouvelle édition, le Donjon met à l’honneur le Liban, un pays auquel nous sommes profondément attachés. Dans un contexte où celui-ci traverse une actualité complexe, la programmation célèbre avant tout sa résilience, son énergie et sa culture festive unique.

Grande nouveauté 2026 chaque soirée s’accompagne d’une tombola solidaire au profit du fonds de dotation Le Cèdre Solidarity, avec des lots à gagner au terme de chaque jeudi boujou & un gros lot final avec un séjour à remporter. .

Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 08 23 info@hoteletretat.com

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English : Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair

L’événement Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair Étretat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie