Projection BBE fait son cinéma Salle Marcel Cramoysan Étretat
Projection BBE fait son cinéma Salle Marcel Cramoysan Étretat vendredi 3 juillet 2026.
Étretat
Projection BBE fait son cinéma
Salle Marcel Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Au programme
Rétrospective du premier semestre 2026, avec la projection de reportages sur des grands moments de la vie locale.
Première projection en public de nos travaux d’atelier 2026
Nous projetterons deux films créés dans le cadre de notre dispositif Le Relais des imaginaires . Ce dispositif consiste à augmenter une œuvre littéraire par un prolongement narratif en vidéo.
Nous aurons ainsi le plaisir de présenter, pour la première fois, Lily , sur une histoire proposée par Marie-Christine Trébot, et Bribes de Proust , sur une idée proposée par Virginie Greene.
La séance sera également l’occasion de présenter notre premier essai de vidéo narrative conçue avec l’aide d’un assistant numérique de génération d’images .
Notre association a souhaité en apprendre l’usage, et vous présentera ses premiers résultats.
Abordant la saison estivale, nous avons choisi de proposer deux séances de BBE fait son cinéma
Une première à 17h30 (projection en obscurité relative), et une deuxième à 21h, pour ne pas en priver les adeptes du bain de mer.
Entrée libre et gratuite, pot de l’amitié en fin de séance et chapeau mis à la disposition des personnes souhaitant participer à nos frais. .
Salle Marcel Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie videopourtous@orange.fr
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English : Projection BBE fait son cinéma
L’événement Projection BBE fait son cinéma Étretat a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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