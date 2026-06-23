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Stage de tennis Tennis Etretat Cap de Caux Étretat

Stage de tennis Tennis Etretat Cap de Caux Étretat lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Tennis Etretat Cap de Caux
Adresse
Rue Guy de Maupassant
Ville
76790 Étretat
Département
Seine-Maritime
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Étretat

Stage de tennis

Tennis Etretat Cap de Caux Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Les stages de tennis reviennent cet été pour permettre aux jeunes de découvrir ou de perfectionner leur jeu dans une ambiance conviviale et dynamique.   .

Tennis Etretat Cap de Caux Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie  

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English : Stage de tennis

L’événement Stage de tennis Étretat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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