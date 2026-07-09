Apéro-concert avec FPP Blues Ferme du Bois Aunlay Gonneville-sur-Mer
samedi 15 août 2026 · Ferme du Bois Aunlay · Gonneville-sur-Mer
Informations pratiques
Gonneville-sur-Mer
Apéro-concert avec FPP Blues
Ferme du Bois Aunlay 2479 Bois Aunay Gonneville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 21:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le groupe blues/rock aussi connu sous le nom de Francky, Pascal & Peters Blues vous régale les oreilles, tandis que vos papilles se régalent de cidre, jus de pomme et teurgoule produits sur place. Possibilité de visite libre de la ferme.
Profitez d’une soirée d’été à la campagne, entre musique et terroir ! Le groupe blues/rock aussi connu sous le nom de Francky, Pascal & Peters Blues vous régale les oreilles, tandis que vos papilles se régalent de cidre, jus de pomme et teurgoule produits sur place. Possibilité de visite libre de la ferme. .
Ferme du Bois Aunlay 2479 Bois Aunay Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 82 36 14 92
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English : Apéro-concert avec FPP Blues
The blues/rock band, also known as Francky, Pascal & Peters Blues, will treat your ears to some great music, whilst your taste buds are treated to cider, apple juice and teurgoule, all produced on the farm. You are welcome to explore the farm at your leisure.
L’événement Apéro-concert avec FPP Blues Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Normandie Pays d’Auge
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