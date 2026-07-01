Marché campagnard nocturne Clos Gunnulf Gonneville-sur-Mer
mercredi 15 juillet 2026 · Clos Gunnulf · Gonneville-sur-Mer
Informations pratiques
Gonneville-sur-Mer
Marché campagnard nocturne
Clos Gunnulf 3410 D142 Gonneville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19
Les produits du terroir sont à l’honneur charcuteries, confitures, jus de pomme, fromages, vins… Rencontrez les producteurs et artisans locaux, dans une ambiance musicale et bucolique ! Restauration sur place.
Les produits du terroir sont à l’honneur charcuteries, confitures, jus de pomme, fromages, vins… Rencontrez les producteurs et artisans locaux, dans une ambiance musicale et bucolique !
Restauration sur place. .
Clos Gunnulf 3410 D142 Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 82 36 14 92 fjlebrun@orange.fr
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English : Marché campagnard nocturne
Local produce takes centre stage: cured meats, jams, apple juice, cheeses, wines… Meet local producers and artisans in a musical, idyllic setting! Food available on site.
L’événement Marché campagnard nocturne Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Normandie Pays d’Auge
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