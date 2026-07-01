Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer Parvis de la mairie Gonneville-sur-Mer

Informations pratiques

Gonneville-sur-Mer

Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer

Parvis de la mairie Chemin de l’église Gonneville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’Association Culture et Loisirs vous convie à son vide-greniers annuel ! L’occasion de chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. Buvette et restauration sur place.

L’Association Culture et Loisirs vous convie à son vide-greniers annuel ! L’occasion de chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale.

Buvette et restauration sur place. .

Parvis de la mairie Chemin de l’église Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 20 41 84 07

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English : Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer

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L’événement Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Normandie Pays d’Auge