Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer Parvis de la mairie Gonneville-sur-Mer
dimanche 12 juillet 2026 · Parvis de la mairie · Gonneville-sur-Mer
Informations pratiques
Gonneville-sur-Mer
Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer
Parvis de la mairie Chemin de l’église Gonneville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
L’Association Culture et Loisirs vous convie à son vide-greniers annuel ! L’occasion de chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. Buvette et restauration sur place.
L’Association Culture et Loisirs vous convie à son vide-greniers annuel ! L’occasion de chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale.
Buvette et restauration sur place. .
Parvis de la mairie Chemin de l’église Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 20 41 84 07
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English : Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer
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L’événement Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Normandie Pays d’Auge