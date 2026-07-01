UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gonneville-sur-Mer

Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer Parvis de la mairie Gonneville-sur-Mer

dimanche 12 juillet 2026 · Parvis de la mairie · Gonneville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Parvis de la mairie
Adresse
Chemin de l'église
Ville
14510 Gonneville-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Gonneville-sur-Mer

Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer

Parvis de la mairie Chemin de l’église Gonneville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

L’Association Culture et Loisirs vous convie à son vide-greniers annuel ! L’occasion de chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. Buvette et restauration sur place.
L’Association Culture et Loisirs vous convie à son vide-greniers annuel ! L’occasion de chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale.

Buvette et restauration sur place.   .

Parvis de la mairie Chemin de l’église Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie +33 6 20 41 84 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer

The Culture and Leisure Association invites you to its annual car boot sale! It’s a chance to hunt for bargains and find some great deals in a friendly atmosphere. Refreshments and food available on site.

L’événement Vide-greniers à Gonneville-sur-Mer Gonneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Normandie Pays d’Auge

À voir aussi à Gonneville-sur-Mer (Calvados)