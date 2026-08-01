Apéro-concert avec le groupe Mesnil Bontemps Cancan Café (côté jardin) Percy-en-Normandie

Informations pratiques

Percy-en-Normandie

Apéro-concert avec le groupe Mesnil Bontemps

Cancan Café (côté jardin) 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Vendredi 28 août, à partir de 19h, rendez-vous à Cancan Café pour le premier concert de la rentrée avec le groupe Mesnil Bontemps !

Composé de trois jeunes musiciens talentueux et de leur grand ami Roland, le groupe Mesnil Bontemps interprète avec délicatesse des chansons puisées dans les répertoires français et anglo-saxon. Quentin au clavier et Roland à la basse seront au service des touchantes voix de Lucie et Éléonore, pour un moment tout en douceur et en harmonies vocales.

Début du concert vers 19h30. Côté jardin si le temps le permet !

Entrée et participation libre. Buvette, planches apéro et food-truck pizza sur place. .

Cancan Café (côté jardin) 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

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English : Apéro-concert avec le groupe Mesnil Bontemps

L’événement Apéro-concert avec le groupe Mesnil Bontemps Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Villedieu-les-Poêles