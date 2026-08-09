Informations pratiques

Percy-en-Normandie

Lectures à thème

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03

En lien avec l’exposition Grâce à Elles, l’association Vous prendrez bien un peu de lecture?? propose des lectures de textes sur le thème de l’émancipation féminine. .

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Lectures à thème

L’événement Lectures à thème Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles