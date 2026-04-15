Apéro-concert avec « LES STEVANS et BRUN’SAX », Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen
Apéro-concert avec « LES STEVANS et BRUN’SAX », Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen mardi 11 août 2026.
Apéro-concert avec « LES STEVANS et BRUN’SAX » Mardi 11 août, 18h30 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique
Entrée: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T18:30:00+02:00 – 2026-08-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-11T18:30:00+02:00 – 2026-08-11T21:00:00+02:00
BRUN’oSAX est un saxophoniste événementiel professionnel, lecteur et improvisateur.
Il est issu du conservatoire et pratique tous les styles : jazz, lounge/électro, chill/deep, house/bossa nova…
Bar et petite restauration sur place.
En cas d’intempéries, la soirée aura lieu à la salle du Foyer, Place Jean Moulin.
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BRUN’oSAX est un saxophoniste événementiel professionnel, lecteur et improvisateur. Il est issu du conservatoire et pratique tous les styles : jazz, lounge/électro, chill/deep, house/bossa nova….. CULTURE FAMILLE
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