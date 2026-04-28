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Apéro Concert avec Soléa Angles

Apéro Concert avec Soléa Angles vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Le clos du champ de foire

Ville : 85750 Angles

Département : Vendée

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Angles

Apéro Concert avec Soléa

Le clos du champ de foire Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

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Le clos du champ de foire Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 52 24 

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English :

L’événement Apéro Concert avec Soléa Angles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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