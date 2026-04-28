Apéro Concert avec Soléa Angles
Apéro Concert avec Soléa Angles vendredi 3 juillet 2026.
Angles
Apéro Concert avec Soléa
Le clos du champ de foire Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
.
Le clos du champ de foire Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 52 24
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English :
L’événement Apéro Concert avec Soléa Angles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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