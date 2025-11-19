Anglès

Marché

Anglès Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 08:00:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Venez découvrir ou redécouvrir les richesses de notre terroir !



Miels, fromages, volailles, légumes, charcuterie, truites, canard gras… Les excellents produits du plateau d’Anglès pour régaler petits et grands !

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Anglès 81260 Tarn Occitanie +33 5 63 70 97 19 mairie.angles.81@wanadoo.fr

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English : Market

Come and discover (or rediscover) the treasures of our local produce!

Honey, cheeses, poultry, vegetables, charcuterie, trout, duck delicacies…

The exceptional products of the Anglès plateau to delight both children and adults!

L’événement Marché Anglès a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc