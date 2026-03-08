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Matinée Yoga et Relaxation Angles

Matinée Yoga et Relaxation Angles mardi 7 juillet 2026.

Ville : 85750 Angles

Département : Vendée

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Tarif :

Angles

Matinée Yoga et Relaxation

Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-07

  .

Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 42 79 71 64 

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English :

L’événement Matinée Yoga et Relaxation Angles a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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