Marchés des producteurs et artisans Anglès
Marchés des producteurs et artisans Anglès mercredi 1 juillet 2026.
Anglès
Marchés des producteurs et artisans
Place de la Mairie Anglès Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 08:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Le marché des producteur.trice.s et artisan.e.s s’installe tous les mercredis de l’été sur la Place de la Mairie.
.
Place de la Mairie Anglès 81260 Tarn Occitanie +33 6 29 40 67 14 lapiousou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Farmers’ and crafts market
The farmers’ and crafts market takes place every Wednesday throughout the summer on the Town Hall Square.
L’événement Marchés des producteurs et artisans Anglès a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc
À voir aussi à Angles (Tarn)
- Atelier La Méthode Feldenkrais Angles 30 juin 2026
- Marché Anglès 1 juillet 2026
- Apéro Concert avec Soléa Angles 3 juillet 2026
- Visite Angles 1950 Angles 6 juillet 2026
- Balade patrimoine Angles 1950 Angles 6 juillet 2026