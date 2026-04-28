Anglès

Marchés des producteurs et artisans

Place de la Mairie Anglès Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 08:00:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le marché des producteur.trice.s et artisan.e.s s’installe tous les mercredis de l’été sur la Place de la Mairie.

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Place de la Mairie Anglès 81260 Tarn Occitanie +33 6 29 40 67 14 lapiousou@gmail.com

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English : Farmers’ and crafts market

The farmers’ and crafts market takes place every Wednesday throughout the summer on the Town Hall Square.

L’événement Marchés des producteurs et artisans Anglès a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc