Rassemblements de véhicules anciens

Place du champ de foire Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-08 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14

.

Place du champ de foire Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 7 59 56 22 41 2ave2025@gmail.com

L’événement Rassemblements de véhicules anciens Angles a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral