Apéro-concert Blues Espace Philippe Auguste Vernon

Apéro-concert Blues

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

HOTEL VAST HORIZON vous emporte dans le vacarme des rails pour un blues sauvage. Une expérience visuelle, sonore, immersive et singulière, inspirée par l’histoire du chemin de fer clandestin. Shantal Dayan ( voix, buffalo et banjolélé ) et Benjamin Coursier (guitares et stomp) ont entremêlé leurs

identités sonores puisant leur blues dans le roman de Colson Whitehead, Underground Railroad ,la vie d’ Harriet TUBMAN et le travail de collecte d’Alan LOMAX.

La rage d’une voix et le tranchant d’une guitare. Ils partagent une histoire, une sensation, d’un petit bout de rêve. Le choix de la guitare à résonateur et d’une guitare électrique des années 40 au son âpre et écorché conjuguées à une voix libre et sauvage ont guidé le duo vers un univers sonore qui emprunte au Blues d’une Sister Rosetta Tharpe, d’une Koko Taylor, d’un Blind Willie Johnson ou d’un Seasick Steve, explorant ainsi les origines de cette musique séculaire le long des voix ferrées. .

