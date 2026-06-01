Apéro-Concert Monastère du Val de Consolation Consolation-Maisonnettes

Consolation-Maisonnettes

Apéro-Concert

Monastère du Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Prêts à swinguer tout l’été dans le Val ?

C’est le grand retour des apéro-concerts du vendredi soir à Consolation !

Au programme cette année

– La soirée d’ouverture avec le fantastique Duo Tromp&Déon 19 juin 2026 les plus grands succès de la chanson Pop Rock Variété, à la trompette et à l’accordéon !

– Roadster 26 juin 2026: le groupe aux influences Hard Rock, Blues Cold Wave, Punk et Rock a de l’énergie à revendre et compte bien réveiller le Val de Consolation !

– La Barèche en voix 03 juillet 2026 à 18h un Requiem, de Pascal Descamps. Pour sa 3ème édition, la chorale, accompagnée de solistes renommés et d’un orchestre professionnel se produit à Consolation. Enchantement garanti ! Suivi du concert de The Songs Parisi.

– Route 70 10 juillet 2026 dansez sur des musiques rock énergiques des années 65 à 85 ! Des anciens qui font un Schnok n’Roll d’enfer ! Fuzion 17 juillet 2026 de la Pop et du Rock pour secouer et se déhancher toute la soirée !

– Les Évadés 24 juillet 2026 groupe de chanson française qui se compose d’une guitare, d’un cajon et d’une contrebasse. Le Val va chanter !

– Les Outsiders 31 juillet 2026 les voisins du Monastère ! Rock, énergie et bonne humeur garantie !

– Kalarash 14 août 2026 faites vos valises ! Le groupe nous invite à découvrir les musiques festives traditionnelles d’Europe de l’Est et des Balkans. Suivi de La Cie Bilbobasso vous présente AMOR où le tango rencontre les arts du feu 07 août 2026 à 22h30.

– Surprise à venir, restez connectés !

– Sol’ N Cherokees 21 août 2026 laissez vous emporter par le groupe au répertoire de chansons françaises, Country et Rock ! Une fin de saison qui s’annonce endiablée !

Entrée gratuite Restauration conviviale et buvette sur place.

On vous attend nombreux, tout au long de l’été au Val de Consolation !

Des événements soutenus par EIMI Groupe et l’association Cœur de Conso. .

Monastère du Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Apéro-Concert

L’événement Apéro-Concert Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-06-04 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS