Apéro-Concert d’Alba x Dahlia Hotel Alba Saint-Malo

Saint-Malo

Apéro-Concert d’Alba x Dahlia

Hotel Alba 17 Rue des Dunes Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:30:00

fin : 2026-05-02 20:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Laissez-vous porter par les rythmes ensoleillés de Dahlia !

La saison des soirées acoustiques continue de plus belle sur la Digue du Sillon ! L’hôtel Alba a l’immense plaisir d’accueillir le duo breton Dahlia musique pour une session qui promet de réchauffer l’atmosphère.

Préparez-vous à un voyage musical mêlant rythmes latins et jazz manouche, avec Dahlia. Des cordes qui s’enflamment, des sourires qui s’accordent, une ambiance qui réchauffe… …; Dahlia est dans la place !

Installez-vous face à la mer, sirotez nos cocktails signatures autour d’une planche locale, et vibrez au son des guitares à la Maison Alba !

Entrée Libre (consommation sur place).

Les meilleures places face à l’horizon sont souvent vite prises, n’hésitez pas à arriver un peu en avance ! .

Hotel Alba 17 Rue des Dunes Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 37 18

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L’événement Apéro-Concert d’Alba x Dahlia Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel