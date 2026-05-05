Apéro-concert et marché du terroir Shakapink La Haye du Puits La Haye
Apéro-concert et marché du terroir Shakapink La Haye du Puits La Haye vendredi 17 juillet 2026.
La Haye
Apéro-concert et marché du terroir Shakapink
La Haye du Puits Esplanade du Donjon La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Shakapink , un groupe 100 % local qui vous fera taper du pied sur des reprises Pop Rock que vous avez aimé ! Tout public, gratuit. Restauration sur place. .
La Haye du Puits Esplanade du Donjon La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-concert et marché du terroir Shakapink
L’événement Apéro-concert et marché du terroir Shakapink La Haye a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à La Haye (Manche)
- Pint of sciences Les fossiles de Normandie et l’évolution des espèces La Haye du Puits La Haye 20 mai 2026
- Conférence Tout comprendre sur les marées La Haye du Puits La Haye 21 mai 2026
- Exposition Sauvons les abeilles La Haye du Puits La Haye 2 juin 2026
- Rencontre Prix littéraire du Cotentin La Haye du Puits La Haye 5 juin 2026
- Let’s talk ! La Haye du Puits La Haye 6 juin 2026