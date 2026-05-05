Apéro-concert et marché du terroir Shakapink La Haye du Puits La Haye

La Haye

Apéro-concert et marché du terroir Shakapink

La Haye du Puits Esplanade du Donjon La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Shakapink , un groupe 100 % local qui vous fera taper du pied sur des reprises Pop Rock que vous avez aimé ! Tout public, gratuit. Restauration sur place. .

La Haye du Puits Esplanade du Donjon La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

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English : Apéro-concert et marché du terroir Shakapink

L’événement Apéro-concert et marché du terroir Shakapink La Haye a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche