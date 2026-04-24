Partir en livre Brico-recup La Haye du Puits La Haye
Partir en livre Brico-recup La Haye du Puits La Haye mercredi 8 juillet 2026.
La Haye
Partir en livre Brico-recup
La Haye du Puits 5, rue de la libération La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Réveille le héros du climat qui sommeille en toi. Après une ou deux lectures d’histoires, apprends à réutiliser des emballages pour fabriquer des jeux super chouettes. Parce qu’on peut en faire des choses avec de la recup’ !
Dans le cadre de Partir en livre
Tout public dès 3 ans, gratuit .
La Haye du Puits 5, rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
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English : Partir en livre Brico-recup
L’événement Partir en livre Brico-recup La Haye a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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