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Partir en livre Brico-recup La Haye du Puits La Haye

Partir en livre Brico-recup La Haye du Puits La Haye

Partir en livre Brico-recup La Haye du Puits La Haye mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : La Haye du Puits

Adresse : 5, rue de la libération

Ville : 50250 La Haye

Département : Manche

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

La Haye

Partir en livre Brico-recup

La Haye du Puits 5, rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Réveille le héros du climat qui sommeille en toi. Après une ou deux lectures d’histoires, apprends à réutiliser des emballages pour fabriquer des jeux super chouettes. Parce qu’on peut en faire des choses avec de la recup’ !

Dans le cadre de Partir en livre

Tout public dès 3 ans, gratuit   .

La Haye du Puits 5, rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16  mediatheque@la-haye.fr

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English : Partir en livre Brico-recup

L’événement Partir en livre Brico-recup La Haye a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche

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