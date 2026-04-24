Fête nationale Concerts et Feu d’artifice La Haye du Puits La Haye

La Haye

Fête nationale Concerts et Feu d’artifice

La Haye du Puits Esplanade du Donjon La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

One Shot Cocotte

Covers reggae. One Shot Cocotte propose de se remémorer des grands tubes aussi bien français qu’internationaux version reggae ; musique douce et entraînante, qui charme, fait chanter et danser toutes les générations ! Ces cinq musiciens avec leur grain de folie vous feront goûter ce coq’tail bien à œufs.

Flying Blanket Mystery

Punk Rock Garage

Trio originaire de Rouen. Sur scène basse, batterie, guitare et une folle énergie ! Du punk garage festif à paillettes pour faire la fête sur scène avec le public .

Soirée rythmée par la retraite aux flambeaux menée par le trio N’Ding qui emprunte aux traditions populaires revisitées avec des instruments et percussions du monde, pour déambuler en semant la joie et la bonne humeur !

Rendez-vous à 22h30 devant la médiathèque pour vous préparer à la retraite aux flambeaux.

… Et, feu d’artifice !

Buvette et restauration sur place

Tout public, gratuit .

La Haye du Puits Esplanade du Donjon La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

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English : Fête nationale Concerts et Feu d’artifice

L’événement Fête nationale Concerts et Feu d’artifice La Haye a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche