Concert LA HAYE DU PUITS La Haye

La Haye

Concert

LA HAYE DU PUITS Eglise La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Dirigée par la nouvelle chef de choeur, Agnès BARTHELEMY, la Chorale vous présentera un programme de chants variés passant du Moyen Age à la variété française sans oublier le Négro spritual et les chants traditionnels du monde.

Entrée gratuite libre participation. .

LA HAYE DU PUITS Eglise La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 99 44 14 19 jeanlouis.saussey@sfr.fr

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English : Concert

L’événement Concert La Haye a été mis à jour le 2026-05-19 par Côte Ouest Centre Manche