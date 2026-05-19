Concert LA HAYE DU PUITS La Haye
Concert LA HAYE DU PUITS La Haye dimanche 21 juin 2026.
La Haye
Concert
LA HAYE DU PUITS Eglise La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Dirigée par la nouvelle chef de choeur, Agnès BARTHELEMY, la Chorale vous présentera un programme de chants variés passant du Moyen Age à la variété française sans oublier le Négro spritual et les chants traditionnels du monde.
Entrée gratuite libre participation. .
LA HAYE DU PUITS Eglise La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 99 44 14 19 jeanlouis.saussey@sfr.fr
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English : Concert
L’événement Concert La Haye a été mis à jour le 2026-05-19 par Côte Ouest Centre Manche
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