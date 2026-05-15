Jeux d’eau et d’extérieur Rue de la libération La Haye

La Haye

Jeux d’eau et d’extérieur

Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Sous le soleil, viens profiter des jeux d’eau et d’extérieur avec les copains du relais petite enfance .

Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye 50250 Manche Normandie +33 000000000 animationfamille@cocm.fr

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English : Jeux d’eau et d’extérieur

L’événement Jeux d’eau et d’extérieur La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche