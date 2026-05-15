Jeux d’eau et d’extérieur Rue de la libération La Haye
Jeux d’eau et d’extérieur Rue de la libération La Haye lundi 22 juin 2026.
La Haye
Jeux d’eau et d’extérieur
Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Sous le soleil, viens profiter des jeux d’eau et d’extérieur avec les copains du relais petite enfance .
Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye 50250 Manche Normandie +33 000000000 animationfamille@cocm.fr
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English : Jeux d’eau et d’extérieur
L’événement Jeux d’eau et d’extérieur La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche
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