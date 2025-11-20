Apéro concert La Haye
Apéro concert La Haye samedi 13 juin 2026.
Apéro concert
au collège La Haye Manche
Début : 2026-06-13 19:00:00
2026-06-13
Rendez vous au collège de la Haye à partir de 19h pour son apéro concert annuel.
Au programme les groupes L’air de rien et Rag’n. Restauration sur place.
Bénéfices au profit des élèves du collège. .
au collège La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 43 56 24 10
English : Apéro concert
