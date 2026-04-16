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Let’s talk ! La Haye du Puits La Haye

Let’s talk ! La Haye du Puits La Haye

Let’s talk ! La Haye du Puits La Haye samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Haye du Puits

Adresse : - 5, rue de la libération

Ville : 50250 La Haye

Département : Manche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Haye

Let’s talk !

La Haye du Puits – 5, rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Cet atelier, qui n’est pas un cours, vous propose de converser en anglais, autour d’un café ou d’un thé. Occasion simple et chaleureuse de retrouver ou d’exercer votre anglais.

Adultes, gratuit   .

La Haye du Puits – 5, rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16  mediatheque@la-haye.fr

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English : Let’s talk !

L’événement Let’s talk ! La Haye a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Ouest Centre Manche

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