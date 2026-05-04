Foire aux livres La-Haye-du-Puits La Haye
Foire aux livres La-Haye-du-Puits La Haye samedi 13 juin 2026.
La Haye
Foire aux livres
La-Haye-du-Puits 5 rue de la Libération La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La médiathèque vous propose tout au long de la journée d’acquérir à très petits prix, livres et revues sortis de ses collections.
Accès libre, tout public. .
La-Haye-du-Puits 5 rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
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English : Foire aux livres
L’événement Foire aux livres La Haye a été mis à jour le 2026-05-04 par Côte Ouest Centre Manche
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