Foire aux livres La-Haye-du-Puits La Haye

La Haye

Foire aux livres

La-Haye-du-Puits 5 rue de la Libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La médiathèque vous propose tout au long de la journée d’acquérir à très petits prix, livres et revues sortis de ses collections.

Accès libre, tout public. .

La-Haye-du-Puits 5 rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

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English : Foire aux livres

L’événement Foire aux livres La Haye a été mis à jour le 2026-05-04 par Côte Ouest Centre Manche