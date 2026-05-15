Cuisine magique Rue de la libération La Haye

La Haye

Cuisine magique

Rue de la libération Médiathèque de La Haye La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Voyage des papilles le jeu du trompe l’oeil .

Rue de la libération Médiathèque de La Haye La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr

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English : Cuisine magique

L’événement Cuisine magique La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche