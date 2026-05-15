Cuisine magique Rue de la libération La Haye
Cuisine magique Rue de la libération La Haye samedi 20 juin 2026.
La Haye
Cuisine magique
Rue de la libération Médiathèque de La Haye La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Voyage des papilles le jeu du trompe l’oeil .
Rue de la libération Médiathèque de La Haye La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr
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English : Cuisine magique
L’événement Cuisine magique La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche
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