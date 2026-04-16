Vélo recyclage La Haye du Puits La Haye

La Haye

Vélo recyclage

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Avec l’Association nationale pour la Protection des Eaux et des Rivières (ANPER-TOS), venez essayer leurs machines à recycler les déchets plastiques et repartez avec un objet en plastique recyclé.

Tout public, gratuit. .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

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English : Vélo recyclage

L’événement Vélo recyclage La Haye a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Ouest Centre Manche