Vélo recyclage La Haye du Puits La Haye
Vélo recyclage La Haye du Puits La Haye mercredi 24 juin 2026.
La Haye
Vélo recyclage
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Avec l’Association nationale pour la Protection des Eaux et des Rivières (ANPER-TOS), venez essayer leurs machines à recycler les déchets plastiques et repartez avec un objet en plastique recyclé.
Tout public, gratuit. .
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
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English : Vélo recyclage
L’événement Vélo recyclage La Haye a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Ouest Centre Manche
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