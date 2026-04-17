Fête de la musique La Haye du Puits La Haye

La Haye

Fête de la musique

La Haye du Puits Esplanade du Donjon La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Ouverture de soirée L’école de musique de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche ouvrira et rythmera la soirée avec ses ateliers et ensembles musicaux !

Washaa (Tropical Afro Funk). Du soleil de Maracaibo et de Lagos, en passant par les plages fraîches de Granville, Washaa nous invite à une escapade afro tropical à la fois jubilatoire et onirique, où les sonorités latines, afro et synthpop fusionnent. Un mélange d’influences et de cultures qui donne vie à une musique brûlante et moderne !

Aälma Dili (Turbo Gypsy Western). De longues cavalcades allant du sud du Colorado jusqu’au nord de la Serbie, en passant par la Grèce ou l’Italie, ce groupe atypique formé en 2011 sait mélanger les styles avec finesse et panache. L’estrade est montée, les santiags sont cirées, les chemises presque repassées, et les 22 cordes prêtes à résonner ; gardez l’œil ouvert, il se pourrait bien que vous les voyiez passer !

Tout gratuit, tout public.

Buvette et restauration sur place. .

La Haye du Puits Esplanade du Donjon La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique La Haye a été mis à jour le 2026-04-17 par Côte Ouest Centre Manche