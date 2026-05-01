Apéro-concert jazz manouche Musée du Canal de Berry Audes
Apéro-concert jazz manouche Musée du Canal de Berry Audes vendredi 8 mai 2026.
Audes
Apéro-concert jazz manouche
Musée du Canal de Berry Magnette Audes Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Gratuit pour les moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08 21:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez goûter aux accords manouches du groupe Zynga Trio lors d’un apéro-concert dans les extérieurs du musée du canal de Berry.
.
Musée du Canal de Berry Magnette Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72 culture@valdecher.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the gypsy chords of the Zynga Trio at an aperitif-concert outside the Berry Canal Museum.
L’événement Apéro-concert jazz manouche Audes a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme