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Apéro-concert jazz manouche Musée du Canal de Berry Audes

Apéro-concert jazz manouche Musée du Canal de Berry Audes vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Musée du Canal de Berry

Adresse : Magnette

Ville : 03190 Audes

Département : Allier

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 Gratuit pour les moins de 18 ans

Audes

Apéro-concert jazz manouche

Musée du Canal de Berry Magnette Audes Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit pour les moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Venez goûter aux accords manouches du groupe Zynga Trio lors d’un apéro-concert dans les extérieurs du musée du canal de Berry.
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Musée du Canal de Berry Magnette Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72  culture@valdecher.fr

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English :

Come and enjoy the gypsy chords of the Zynga Trio at an aperitif-concert outside the Berry Canal Museum.

L’événement Apéro-concert jazz manouche Audes a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme

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