Apéro concert Jazz Tulip Jazz Château de Ternay Ternay

Informations pratiques

Ternay

Apéro concert Jazz Tulip Jazz

Château de Ternay 9 Rue du Château Ternay Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez profiter d’une soirée inoubliable dans le cadre enchanteur du château, sous les étoiles, au son du jazz.

La totalité des bénéfices financiers de cette opération seront consacrés à la préservation, à la restauration et à la promotion dans le public, de ce joyaux historique, touristique et culturel qui fait la renommée de notre région.

Restauration sur place .

Château de Ternay 9 Rue du Château Ternay 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Apéro concert Jazz Tulip Jazz

L’événement Apéro concert Jazz Tulip Jazz Ternay a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais