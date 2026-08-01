Apéro concert Jazz Tulip Jazz Château de Ternay Ternay
samedi 15 août 2026 · Château de Ternay · Ternay
Informations pratiques
Ternay
Apéro concert Jazz Tulip Jazz
Château de Ternay 9 Rue du Château Ternay Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez profiter d’une soirée inoubliable dans le cadre enchanteur du château, sous les étoiles, au son du jazz.
La totalité des bénéfices financiers de cette opération seront consacrés à la préservation, à la restauration et à la promotion dans le public, de ce joyaux historique, touristique et culturel qui fait la renommée de notre région.
Restauration sur place .
Château de Ternay 9 Rue du Château Ternay 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Apéro concert Jazz Tulip Jazz
L’événement Apéro concert Jazz Tulip Jazz Ternay a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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