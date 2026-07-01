Visite guidée du château de Ternay, Château de Ternay, Ternay

Informations pratiques

Visite guidée du château de Ternay 19 et 20 septembre Château de Ternay Vienne

Sur réservation. Places limitées (50 par session).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Plongez dans le quotidien du chevalier Bertrand de Beauvau et découvrez un lieu chargé d’histoire lors d’une visite guidée menée par la propriétaire, ponctuée de récits et d’anecdotes fascinantes.

Admirez la cour intérieure richement sculptée, la remarquable chapelle gothique, les salons d’époque magnifiquement préservés ainsi que le parc de 45 hectares, planté d’arbres centenaires.

Château de Ternay 9 rue du château, 86120 Ternay Ternay 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.chateau-de-ternay.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudeternay.com/book-online »}] Le château de Ternay est un édifice privé, classé au titre des Monuments historiques, considéré comme un petit trésor du Val de Loire et du Poitou.

Il fut bâti par le chevalier Bertrand de Beauvau pour les beaux yeux de la princesse Françoise de Brézé.

Ses actes militaires, sa carrière de diplomate et de créancier à la cour des ducs d’Anjou et des rois de France, permettent à Bertrand de Beauvau d’amasser une fortune considérable.

C’est en 1439 que débutent les travaux de construction de son château à Ternay : de la forme d’un quadrilatère irrégulier enfermant une cour intérieure, une tour à chaque angle, le tout ceint d’un profond fossé et d’une forte muraille.

Le donjon est une construction hexagonale de proportions remarquables. La chapelle quant à elle, est une merveille de l’art gothique avec une dentelle de sculpture. La cour intérieure se compose de deux galeries superposées, qui symbolisent délicatesse et raffinement.

Depuis sa construction, une partie de la décoration du château a changé en fonction des goûts et des notions de confort des personnes qui l’ont habité. L’autre partie (chapelle, donjon et loggia de la cour d’honneur) est restée tel qu’au XVe siècle.

Plongez dans le quotidien du chevalier Bertrand de Beauvau et découvrez un lieu chargé d’histoire lors d’une visite guidée captivante, menée par la propriétaire, riche en récits et anecdotes les du …

©chateau de ternay