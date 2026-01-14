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AGENDA · Manziat

Apéro concert Salle des fêtes Manziat

vendredi 13 novembre 2026 · Salle des fêtes · Manziat

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Espace du Chêne
Ville
01570 Manziat
Département
Ain
Tarif
7 7 7

Manziat

Apéro concert

Salle des fêtes Espace du Chêne Manziat Ain

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:30:00
fin : 2026-11-13 19:30:00

Date(s) :
2026-11-13

Venez écouter le groupe invité de la soirée tout en dégustant des planches de charcuterie et fromages autour d’un mange-debout. Ambiance festive et chaleureuse garantie !
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Salle des fêtes Espace du Chêne Manziat 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 89 53 98  jeannedarcmanziat@gmail.com

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English : Concert

Come and listen to the evening’s guest band, while enjoying platters of charcuterie and cheeses around a mange-debout . A warm, festive atmosphere guaranteed!

L’événement Apéro concert Manziat a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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