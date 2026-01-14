Apéro concert Salle des fêtes Manziat
vendredi 13 novembre 2026 · Salle des fêtes · Manziat
Informations pratiques
Manziat
Apéro concert
Salle des fêtes Espace du Chêne Manziat Ain
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:30:00
fin : 2026-11-13 19:30:00
Date(s) :
2026-11-13
Venez écouter le groupe invité de la soirée tout en dégustant des planches de charcuterie et fromages autour d’un mange-debout. Ambiance festive et chaleureuse garantie !
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Salle des fêtes Espace du Chêne Manziat 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 89 53 98 jeannedarcmanziat@gmail.com
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English : Concert
Come and listen to the evening’s guest band, while enjoying platters of charcuterie and cheeses around a mange-debout . A warm, festive atmosphere guaranteed!
L’événement Apéro concert Manziat a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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