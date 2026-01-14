Apéro concert Salle des fêtes Manziat

Informations pratiques

Manziat

Apéro concert

Salle des fêtes Espace du Chêne Manziat Ain

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:30:00

fin : 2026-11-13 19:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Venez écouter le groupe invité de la soirée tout en dégustant des planches de charcuterie et fromages autour d’un mange-debout. Ambiance festive et chaleureuse garantie !

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Salle des fêtes Espace du Chêne Manziat 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 89 53 98 jeannedarcmanziat@gmail.com

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English : Concert

Come and listen to the evening’s guest band, while enjoying platters of charcuterie and cheeses around a mange-debout . A warm, festive atmosphere guaranteed!

L’événement Apéro concert Manziat a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux