Apéro-Concert Musique celtiques Hop Crushers Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard
samedi 17 octobre 2026 · Espace Culturel de St Lyphard · Saint-Lyphard
Informations pratiques
Saint-Lyphard
Apéro-Concert Musique celtiques Hop Crushers
Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17 20:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Le trad revisité !
C’est un tout nouveau duo qui vient de dénicher les airs traditionnels irlandais, écossais, québécois et leur donner une tournure rock et houblonnée. Hop Crushers (Concasseurs de houblon) n’hésite pas à torturer guitares et violons pour donner le meilleur des morceaux dans une version rock, new folk et moderne. Fernanda Kostchak (Greenlads, Merwenn) au violon et au chant, assume la mélodie avec une vélocité exceptionnelle, Guinou (B.R.E.T.O.N.S, Kervegans) propose une rythmique guitare/stomp des plus solides.
Tout public.
Dans le cadre du Festival Celtomania.
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Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr
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English :
L’événement Apéro-Concert Musique celtiques Hop Crushers Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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