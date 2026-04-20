Nant

Apéro concert

Place du Claux Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

The Girlz en concert

Ambiance variété internationale funk rock soul

Restauration sur place par Laurie Traiteur (sur réservation) menu à consulter sur sa page facebook

Réservation 06.19.35.23.30

Bar & ambiance assurés par le Café des Halles.

Une soirée conviviale, de la bonne musique live et un bon repas… tout est réuni pour passer un super moment !

Places limitées pensez à réserver

A 19h au Café des Halles .

Place du Claux Nant 12230 Aveyron Occitanie

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English :

The Girlz in concert

L’événement Apéro concert Nant a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)