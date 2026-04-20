Apéro concert Nant
Apéro concert Nant dimanche 9 août 2026.
Nant
Apéro concert
Place du Claux Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
The Girlz en concert
Ambiance variété internationale funk rock soul
Restauration sur place par Laurie Traiteur (sur réservation) menu à consulter sur sa page facebook
Réservation 06.19.35.23.30
Bar & ambiance assurés par le Café des Halles.
Une soirée conviviale, de la bonne musique live et un bon repas… tout est réuni pour passer un super moment !
Places limitées pensez à réserver
A 19h au Café des Halles .
Place du Claux Nant 12230 Aveyron Occitanie
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English :
The Girlz in concert
L’événement Apéro concert Nant a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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