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Apéro concert Nant

Apéro concert Nant

Apéro concert Nant dimanche 9 août 2026.

Adresse : Place du Claux

Ville : 12230 Nant

Département : Aveyron

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : Entrée libre concert

Nant

Apéro concert

Place du Claux Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

The Girlz en concert
Ambiance variété internationale funk rock soul
Restauration sur place par Laurie Traiteur (sur réservation) menu à consulter sur sa page facebook
Réservation 06.19.35.23.30

Bar & ambiance assurés par le Café des Halles.
Une soirée conviviale, de la bonne musique live et un bon repas… tout est réuni pour passer un super moment !
Places limitées pensez à réserver
A 19h au Café des Halles   .

Place du Claux Nant 12230 Aveyron Occitanie  

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English :

The Girlz in concert

L’événement Apéro concert Nant a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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