Apéro Concert Olé Ukes & Co (entrée gratuite) APAC Le Château-d’Oléron
Apéro Concert Olé Ukes & Co (entrée gratuite) APAC Le Château-d’Oléron samedi 18 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Apéro Concert Olé Ukes & Co (entrée gratuite)
APAC 37 rue du moulin de la côte Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-08-29 23:59:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-29
Venez écouter & danser au son du Ukulélé & goûter nos planches apéritives!
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APAC 37 rue du moulin de la côte Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 63 76 99 apac.equide17480@gmail.com
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English :
Come listen & dance to the sound of the Ukulele & taste our appetizers!
L’événement Apéro Concert Olé Ukes & Co (entrée gratuite) Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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