Le Château-d’Oléron

Apéro Concert Olé Ukes & Co (entrée gratuite)

APAC 37 rue du moulin de la côte Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-29

Venez écouter & danser au son du Ukulélé & goûter nos planches apéritives!

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APAC 37 rue du moulin de la côte Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 63 76 99 apac.equide17480@gmail.com

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English :

Come listen & dance to the sound of the Ukulele & taste our appetizers!

L’événement Apéro Concert Olé Ukes & Co (entrée gratuite) Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes