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AGENDA · Vieille-Brioude

Apéro-concert Vieille-Brioude

vendredi 11 septembre 2026 · Vieille-Brioude

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place Croix des près
Ville
43100 Vieille-Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif

Vieille-Brioude

Apéro-concert

Place Croix des près Vieille-Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Apéro-concert à Vieille-Brioude avec restauration rapide, planche dégustation, buvette et jeux en bois. Feux d’artifice si les conditions météo le permettent.
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Place Croix des près Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 90 52  mairie@vieillebrioude.fr

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English :

Pre-concert event in Vieille-Brioude featuring fast food, a tasting platter, a refreshment stand, and wooden games. Fireworks, weather permitting.

L’événement Apéro-concert Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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