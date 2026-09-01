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Apéro-concerts Epona Hôtel Sens Sens

jeudi 10 septembre 2026 · Epona Hôtel Sens · Sens

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Epona Hôtel Sens
Adresse
97 Rue de la République
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif

Sens

Apéro-concerts

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Apéro-concert
Le Dionisens Bar & Brasserie
Un moment musical et convivial autour d’un verre, dans une atmosphère élégante et intimiste.

Programme:
– 12 mars Catimini
– 09 avril New Moon
– 14 mai Félix de Gorostarzu
– 11 juin Profils Trio
– 09 juillet Robin M.
– 13 août Blueprint Orchestra
– 10 septembre Anna Song   .

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00 

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English : Apéro-concerts

L’événement Apéro-concerts Sens a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Sens et Sénonais

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