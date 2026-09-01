Apéro-concerts Epona Hôtel Sens Sens
jeudi 10 septembre 2026 · Epona Hôtel Sens · Sens
Informations pratiques
Sens
Apéro-concerts
Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10 22:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Apéro-concert
Le Dionisens Bar & Brasserie
Un moment musical et convivial autour d’un verre, dans une atmosphère élégante et intimiste.
Programme:
– 12 mars Catimini
– 09 avril New Moon
– 14 mai Félix de Gorostarzu
– 11 juin Profils Trio
– 09 juillet Robin M.
– 13 août Blueprint Orchestra
– 10 septembre Anna Song .
Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00
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English : Apéro-concerts
L’événement Apéro-concerts Sens a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Sens et Sénonais
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