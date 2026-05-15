Visite guidée Le bijou au-delà de l’accessoire Musée de Sens Sens
Visite guidée Le bijou au-delà de l’accessoire Musée de Sens Sens dimanche 6 septembre 2026.
Sens
Visite guidée Le bijou au-delà de l’accessoire
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 16:30:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Au-delà de l’accessoire, la parure est un marqueur social et parfois symbolique qui témoigne de l’évolution des artisanats.
À travers les bijoux du musée de Sens, traversez les siècles, de l’Âge du bronze jusqu’au XIXe siècle. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
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English : Visite guidée Le bijou au-delà de l’accessoire
L’événement Visite guidée Le bijou au-delà de l’accessoire Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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