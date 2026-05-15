Fête des associations Kiosque et boulevard Maupéou Sens

Sens

Fête des associations

Kiosque et boulevard Maupéou Boulevard Maupéou Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

160 associations vous accueillent pour vous présenter leurs activités variées sport, culture, solidarité, loisirs, environnement…Un moment chaleureux et animé, accessible à tous, pour découvrir, échanger, tester et trouver l’activité qui vous correspond. .

Kiosque et boulevard Maupéou Boulevard Maupéou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 73 51 41 maisondesassociations@mairie-sens.fr

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English : Fête des associations

L’événement Fête des associations Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)