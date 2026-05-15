Visite guidée Jeux de lumière Musée de Sens Sens
Visite guidée Jeux de lumière Musée de Sens Sens dimanche 23 août 2026.
Sens
Visite guidée Jeux de lumière
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:30:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-08-23
De la mosaïque à la peinture en passant par le vitrail, découvrez les collections du musée de Sens sur une thématique qui vous fera passer de l’ombre à la lumière. Entre technique et symbolique, le rôle de la lumière n’est jamais anodin en art. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
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English : Visite guidée Jeux de lumière
L’événement Visite guidée Jeux de lumière Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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