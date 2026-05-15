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Visite guidée Jeux de lumière Musée de Sens Sens

Visite guidée Jeux de lumière Musée de Sens Sens dimanche 23 août 2026.

Lieu : Musée de Sens

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Visite guidée Jeux de lumière

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:30:00
fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :
2026-08-23

De la mosaïque à la peinture en passant par le vitrail, découvrez les collections du musée de Sens sur une thématique qui vous fera passer de l’ombre à la lumière. Entre technique et symbolique, le rôle de la lumière n’est jamais anodin en art.   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 

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English : Visite guidée Jeux de lumière

L’événement Visite guidée Jeux de lumière Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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