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Concert Garçon, la Note ! COAL Place de la Mairie Sens

Concert Garçon, la Note ! COAL Place de la Mairie Sens mardi 18 août 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Bar éphémère

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Sens

Concert Garçon, la Note ! COAL

Place de la Mairie Bar éphémère Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Concert Garçon, la Note ! COAL, country folk   .

Place de la Mairie Bar éphémère Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 73 24 

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English : Concert Garçon, la Note ! COAL

L’événement Concert Garçon, la Note ! COAL Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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