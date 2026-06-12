Concert Garçon, la Note ! COAL Place de la Mairie Sens mardi 18 août 2026.

Sens

Concert Garçon, la Note ! COAL

Place de la Mairie Bar éphémère Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Concert Garçon, la Note ! COAL, country folk .

Place de la Mairie Bar éphémère Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 73 24

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English : Concert Garçon, la Note ! COAL

L’événement Concert Garçon, la Note ! COAL Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)