Exposition Les Petits Mythos Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
mardi 25 août 2026 · Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin · Sens
Informations pratiques
Sens
Exposition Les Petits Mythos
Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-08-25
Dans le cadre du festival BD Blanc Sec, et particulièrement dans le cadre du prix BD Jeunesse Adèle, les médiathèques de Sens vous proposent de découvrir la BD Les P’tits Mythos à travers une exposition en espace jeunesse.
L’auteur Philippe Larbier sera présent sur le festival qui se tiendra les 12 et 13 septembre 2026 sous le marché couvert à Sens !
Médiathèque la Ruche du 3 au 22 août
Ludomédiathèque Jean-Christophe Rufin du 24 août au 11 septembre
On vous attend nombreux ! .
Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr
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English : Exposition Les Petits Mythos
L’événement Exposition Les Petits Mythos Sens a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Sens et Sénonais
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