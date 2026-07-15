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AGENDA · Sens

Exposition Les Petits Mythos Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

mardi 25 août 2026 · Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin · Sens

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin
Adresse
7 Rue René Binet
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Exposition Les Petits Mythos

Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-08-25

Dans le cadre du festival BD Blanc Sec, et particulièrement dans le cadre du prix BD Jeunesse Adèle, les médiathèques de Sens vous proposent de découvrir la BD Les P’tits Mythos à travers une exposition en espace jeunesse.

L’auteur Philippe Larbier sera présent sur le festival qui se tiendra les 12 et 13 septembre 2026 sous le marché couvert à Sens !
Médiathèque la Ruche du 3 au 22 août
Ludomédiathèque Jean-Christophe Rufin du 24 août au 11 septembre

On vous attend nombreux !   .

Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13  mediathequelaruche@mairie-sens.fr

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English : Exposition Les Petits Mythos

L’événement Exposition Les Petits Mythos Sens a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Sens et Sénonais

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